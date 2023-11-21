У Мелітополі невідомі отруїли офіцерів ФСБ щурячою отрутою

Кур'єр, який нібито доставляв страви та спиртне, безвісти зник

У окупованому Мелітополі в Запорізькій області отруїли офіцерів ФСБ. Троє з них померли, ще один перебуває в реанімації. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що отруєння сталося наприкінці минулого тижня. Офіцери замовили їжу та алкоголь додому в одному із ресторанів міста. Незабаром після спільної вечері їм стало зле, і усі вони були госпіталізовані.

Троє постраждалих померли у лікарні, четвертий зараз у реанімації. Для отруєння росіян використувувалася щуряча отрута.

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У ресторані, звідки доставили їжу та алкоголь, було проведено обшуки, жодних слідів отрути не знайдено. При цьому кур'єр, який нібито доставляв страви та спиртне, безвісти зник.

Зазначається, що в отруєнні ФСБвців є одна «загадкова деталь» – двоє з трьох загиблих минулого тижня розпочали розслідування справи про могилу моряків Чорноморського флоту, яку нещодавно знайшли в Мелітополі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області.