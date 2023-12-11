Влада показала фото наслідків ракетного удару по Києву

У результаті ракетної атаки постраждав мікрорайон Бортничі

У соцмережі з’явилися фото наслідків нічної ракетної атаки на Київ.

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На декількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у мікрорайоні Бортничі у десятка житлових будинків повилітали вікна.

На місці рятувальні служби та карети швидкої медичної допомоги, працюють слідчо-оперативні групи.

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Найближчим часом до роботи приступлять комунальні служби для ліквідації наслідків нічної повітряної атаки.

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фото: Mykola Kalashnyk/Facebook

Нагадаємо, 11 грудня орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі.

Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Травми отримало четверо мешканці Борничів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траекторії.