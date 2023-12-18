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Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США
фото: Reuters

У США внаслідок зіткнення автомобілів ніхто не постраждав 

У Сполучених Штатах автомобіль в'їхав у кортеж Байдена. Стало відомо про деталі блокади найбільшого пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», відновлення якої анонсовано на понеділок. На виборах у Сербії лідирує партія друга Путіна. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами

Блокаду найбільшого на польсько-українському кордоні пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», відновлення якої анонсовано з 14:30 у понеділок, 18 грудня, проводитиме об'єднання польських фермерів Zjednoczona Wieś («Об'єднане село»). Про це повідомив лідер протестуючих перевізників Рафа Меклер.

Згідно з його повідомленням у соцмережі X серед нових умов, зокрема:

  • призупинення імпорту цукру з України,
  • негайна виплата прямих субсидій,
  • збереження компенсації акцизу на паливо,
  • компенсації виробникам кукурудзи.

Автомобіль в'їхав у кортеж Байдена

Увечері в неділю, 17 грудня, невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Інцидент стався у місті Вілмінгтон близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.

Джо та Джил Байдени саме залишали будівлю, коли невідомий автомобіль протаранив позашляховик колони охорони політика. У цей момент Байден давав коментар журналісту.

ДТП сталося після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвибочої команди у виборчому штабі. Вони повернулися до свого будинку та перебувають у безпеці.

Вибори у Сербії

Згідно з опитуваннями громадської думки Ipsos та CeSID, правляча Сербська прогресивна партія (СНР) президента Олександра Вучича набирає 46,6% голосів. Ці прогнози ґрунтуються на частковому підрахунку вибірки виборчих дільниць.

Опозиційному альянсу «Сербія проти насильства» пророкують друге місце з 23% голосів, а Соціалістична партія Сербія посідає третє місце з 6,9% голосів.

Президент країни Олександр Вучич, голосуючи на виборчій дільниці, заявив, що очікує на переконливу перемогу правлячої партії.

Вільна коаліція з п'ятнадцяти опозиційних груп об'єдналася, щоб кинути виклик партії Вучича, яка перебуває при владі вже понад десять років. Більшість опозиції виступає за тісніші зв'язки з Європейським Союзом, а не з Росією.

Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Тунель має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю. 

Підземна споруда розташована всього за кілька сотень метрів від території Ізраїлю. ЦАХАЛ заявив, що тунель побудований із залізобетону, він є досить широким, тому навіть транспортні засоби можуть проїхати через нього. 

За даними ЦАХАЛу, тунель також має декілька водопровідних, електричних та комунікаційних ліній. У деяких частинах тунелю ізраїльські військові знайшли противибухові двері, які мали запобігти проникненню ізраїльських військ.

Напад на вечірку в Мексиці

У Мексиці невідомі напали на готель, де в той час проходила вечірка. За попередніми даними, напад стався приблизно о 2:00 ночі в готелі в мексиканському місті Сальватєрра. 

На готель вночі здійснила напад група невідомих. У цей час там проходила вечірка, де переважно була молодь. У соцмережах було опубліковано фото з вечірки, де можна побачити понад 40 молодих людей. 

Під час нападу було вбито 12 осіб, також 10 людей отримали поранення, вони перебувають у лікарні. Про мотив нападу та затримання причетних наразі невідомо.

Теги: готель страйк поранення напад військові Сербія армія політика партії

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