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ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують наступальні операції одразу на кількох напрямках

Збройні Сили України просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та поблизу Новопрокопівки в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що 4 жовтня українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

Генштаб України повідомив 4 жовтня, що українські сили відбили п’ять атак Росії на схід від Макіївки в Луганській області та на північний захід від Діброви. Російське джерело розширило інформацію про те, що російські війська вели наступальні дії поблизу Сватового.

Українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута і 4 жовтня просунулися вперед. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута та досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки.

Російські військові блогери повідомляли, що українські війська відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку залізничної колії. 

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 і 4 жовтня війська РФ здійснили контратаку під Андріївкою.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Мар’їнки і Красногорівки.

ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW фото 1

Генштаб ЗСУ зазначив, що українські сили частково досягли успіху в наступальних операціях на захід від Роботиного. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до російських оборонних окопів на цій лінії Роботине-Копані протягом останнього дня.

4 жовтня Головне управління розвідки (ГУР) України опублікувало кадри, на яких видно, як спецпризначенці висаджуються в невстановленому районі Криму та завдають вогневих ушкоджень російським військам у цьому районі.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що спецназ висадився в Криму, атакував російські сили і після виконання завдання відступив. У Міноборони РФ відреагували на висадку і заявили, що літаки Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії нібито відбили українську групу, яка прямувала в бік мису Тарханкут на швидкісних катерах і водних мотоциклах. 

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку і здійснюють просування.

Теги: Запорізька область Бахмут ЗСУ наступ військові Генштаб Міноборони

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