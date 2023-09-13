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Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область
Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів
фото з відкритих джерел

На місці події зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії

Після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці події зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії. Про це заявляє міноборони Румунії на Facebook.

«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів», – йдеться в повідомленні.

Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.

Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

Теги: Міноборони вертоліт укриття влада Румунія безпілотник

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