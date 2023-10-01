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Проросійський експрем'єр Словаччини йде до перемоги на виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Проросійський експрем'єр Словаччини йде до перемоги на виборах
Партія Роберта Фіцо лідирує з 23,7% голосів на виборах у Словаччині
фото: EPA

Проросійська партія Роберта Фіцо лідирує після підрахунку 90% бюлетенів з виборчих округів

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір перемогти свого суперника – партію «Прогресивна Словаччина» на парламентських виборах. Про це повідомляє видання Reuters.

Після підрахунку 90% бюлетенів з виборчих округів партія Фіцо лідирує з 23,69% голосами. Ліберальна партія «Прогресивна Словаччина» йде другою з результатом 15,68%.

За результатами екзитполів, «Прогресивна Словаччина» вважалася переможцем, але прогнози двох словацьких новинних сайтів на основі результатів у 90% округів показали партію Роберта Фіцо переможцем з відривом приблизно в 5-6 відсотків.

Однак жодна з партій не наближається до того, щоб отримати більшість самостійно, тож повинна буде об’єднуватися в коаліцію з кількома меншими партіями.

Прогресивна Словаччина виступала за підтримку України та, ймовірно, буде відстоювати ліберальну лінію в межах Європейського Союзу. Фіцо ж обіцяв припинити військові поставки в Україну й прагнути до мирних переговорів.

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» (Smer) на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

Зазначимо, результати екзитполів відрізнялися від підсумків голосування. За даними екзитполу, на парламентських виборах у Словаччині лідирувала партія «Прогресивна Словаччина» з результатом 23,5%.  

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у парламентських виборах, виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва. 

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Теги: міністр вибори Словаччина військові

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