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Розвідка: Спецпризначенці висадилися у Криму і вдарили по позиціях росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: Спецпризначенці висадилися у Криму і вдарили по позиціях росіян (відео)
фото скріншот відео

Українські сили нанесли вогневе ураження московським окупантам

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

«Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!» – йдеться у повідомлення.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 жовтня,  у тимчасово окупованому у Криму стався вибух. Про «бавовну» та запуск ракети у бік Херсонської області повідомили у тимчасово окупованому Красноперекопську. Крім того, місцеві жителі повідомляли про проліт над Красноперекопськом двох винищувачів.

Також партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем. 

Теги: Крим вибух ЗСУ партизани

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