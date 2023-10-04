Розвідка: Спецпризначенці висадилися у Криму і вдарили по позиціях росіян (відео)

Українські сили нанесли вогневе ураження московським окупантам

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!» – йдеться у повідомлення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, сьогодні, 4 жовтня, у тимчасово окупованому у Криму стався вибух. Про «бавовну» та запуск ракети у бік Херсонської області повідомили у тимчасово окупованому Красноперекопську. Крім того, місцеві жителі повідомляли про проліт над Красноперекопськом двох винищувачів.

Також партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем.