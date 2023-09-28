Атака дронів на Кіровоградщину та жахливі руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Кіровоградщина

Над областю знищили сім «Шахедів». Є влучання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

Чернігівщина

За добу – три обстріли ( 33 вибухи). Ворог використав міномети та артилерію, обстріли – по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили п'ять обстрілів населених пунктів і прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська, Есманська та Великописарівська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: внаслідок скидання запальних зарядів з БпЛА (п'ять вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, трактор. Артобстрілами (п'ять вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, приватні господарчі споруди. Миколаївська громада: пошкоджено приватне домоволодіння. Середино-Будська громада: пошкоджено приватне домоволодіння.

Дніпропетровщина

Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Люди неушкоджені. Про збитки та пошкодження дані уточнюються. Вчора протягом дня ворог знову тероризував Нікополь. Зранку російська армія обстріляла місто з важкої артилерії. А вдень поцілила дроном-камікадзе. Понівечені приватний будинок, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, господарська споруда, теплиця й електромережі. Жертв і травмованих немає.

Запорізька область

За минулу добу рашисти здійснили 148 обстрілів по 27 населених пунктах області. 125 артилерійських ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл. Зафіксовано дев'ять РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданилівки, Полтавки, Ольгівського, Новодарівки, П'ятихаток та Малих Щербаків, а також чотири авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці. Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки, його доправлено до лікувальної установи.

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Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Одноробівка Богодухівського району, Глибоке Харківського району, Стариця, Гатище Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки та Кругляківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приміщення агрегатного заводу. Внаслідок удару ракетою «Гром Е-1» по с. Кругляківка Куп'янського району пошкоджено об‘єкт дорожньої інфраструктури. Також вчора ворог обстріляв с. Мала Шапківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території та господарча споруда. У газорозподільному пункті пошкоджена газова труба високого тиску. Від газопостачання відключено с. Мала Шапківка.

Луганщина

Ворог б’є з літаків уздовж усієї лінії зіткнення. Під ударами – Сватівщина, Кремінщина, били також по Новоселівському, Надії, Новоєгорівці, Невському, Новолюбівці. Так, у районі Новолюбівки вибухнули дві авіабомби КАБ-500. Обсяг руйнувань уточується. На околиці Невського сталося загоряння сухої трави внаслідок чотирьох обстрілів із реактивної системи «Смерч». За добу противник здійснив 159 обстрілів (546 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 20 обстрілів. Під вогнем рашистів – 14 населених пунктів: Авдіївка, с.Званівка, с.Калинівка, Торецьк, Костянтинівка, Курахове, с.Новоукраїнка, с.Степанівка, Часів Яр, смт Гостре, смт Курдюмівка, с.Ласточкине, смт Курахівка, Костянтинівка. Пошкоджено 52 житлових будинка, газопровід, дві ЛЕП. За добу по області: одна людина загинула, п’ять – поранено.

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Миколаївщина

Сьогодні зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вночі у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду. Без постраждалих. Вчора вдень та цієї ночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА «Орлан» та 20 уданих БпЛА типу Shahed 131/136.

Вчора близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста, внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Також вчора ввечері у Сухоєланецькій громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено лінію електропостачання. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 109 обстрілів (604 снаряди), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (33 снаряди). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через вибухівку, залишену росіянами, загинула людина. 61-річний тракторист працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала. Чоловік отримав смертельні поранення. Внаслідок ворожої атаки у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється. За добу через російську агресію дві людини загинули, ще одна – дістала поранення.

Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.