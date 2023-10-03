Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні

Еліна Валтонен: «Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки»

Уряд Фінляндії готує новий пакет військової допомоги Україні, який стане вже 19-м. Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен в Twitter (X).

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Чиновниця зазначила, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро. «Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки», – сказала глава МЗС Фінляндії.

Також вона назвала Україну «найбільшим партнером із розвитку».

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Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме «стільки, скільки потрібно».

До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

«Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба», – написала вона.

Сили оборони Фінляндії укладають секретні угоди із приватними землевласниками, щоб будувати на кордоні з Росією фортифікаційні споруди та проводити військові навчання.

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Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набирає чинності із суботи, 16 вересня.

На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією.