Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Еліна Валтонен: «Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки»

Уряд Фінляндії готує новий пакет військової допомоги Україні, який стане вже 19-м. Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен в Twitter (X).

Чиновниця зазначила, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро. «Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки», – сказала глава МЗС Фінляндії.

Також вона назвала Україну «найбільшим партнером із розвитку».

Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме «стільки, скільки потрібно».

До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

«Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба», – написала вона.

Сили оборони Фінляндії укладають секретні угоди із приватними землевласниками, щоб будувати на кордоні з Росією фортифікаційні споруди та проводити військові навчання.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набирає чинності із суботи, 16 вересня.

На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією.

Теги: міністр військові навчання військові Фінляндія гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кліщіївка повернулася під контроль Сил оборони
Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв
23 вересня, 18:33
Ворожому катеру не вдалося уникнути зустрічі з дроном
ЗСУ дроном знищили ворожий катер з екіпажем
23 вересня, 15:37
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Дмитро був на заробітках за кордоном, але повернувся в Україну й вирушив на фронт
Повернувся з Польщі та загинув у свій день народження під Бахмутом. Згадаймо Дмитра Білоконя
22 вересня, 09:00
Міністри оборони Франції Себастьян Лекорню та Німеччини Борис Пісторіус домовились про спільний проект
«Танковий прорив»: що задумали Німеччина та Франція
21 вересня, 15:02
Генерал Крістіан Фройдінг наполіг на допомозі Україні
Німецький генерал назвав нову дату завершення війни
15 вересня, 08:40
Окупанти обстріляли церкву на Донеччині: є постраждала
Окупанти обстріляли церкву на Донеччині: є постраждала
15 вересня, 03:32
Іспанці втомились від навали туристів
Мешканці курорту знайшли спосіб відлякати надокучливих туристів
8 вересня, 21:40
Четверо місцевих мешканців отримали поранення
Росія скинула авіабомбу на Херсонщину
8 вересня, 12:27
Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
Заступники Резнікова написали заяви на звільнення – нардеп
6 вересня, 12:32

Політика

Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь
Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь
Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні
Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні
США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg
США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg
Вірменія погодилась арештувати Путіна
Вірменія погодилась арештувати Путіна
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії
The New York Times: Путін шукає способи, як позбавити Україну підтримки від США та Європи
The New York Times: Путін шукає способи, як позбавити Україну підтримки від США та Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
34K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
27K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
15K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
7238
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6489
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту