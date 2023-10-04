Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі

Серед окупантів є багато втрат

В рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а українські групи вже повернулися зі спецоперації. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає «РБК-Україна».

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«Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Наші групи вже повернулися», – розповів Юсов.

Зазначається, що в рамках цієї операції був жорстокий бій. Є багато втрат серед російських окупантів.

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«На жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не співмірні з російськими», – зазначив Юсов.

Також Юсов додав, що деокупація півострова продовжується.

«На жаль, вона не можлива без втрат. Це, зокрема, ціна за те, що, фактично, без бою здали український Крим у 2014 році. Україна обов'язково поверне Крим і всі окуповані території», – підсумував представник ГУР.

Як повідомлялося, спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.