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Лукашенко нацькував Путіна на Польщу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко нацькував Путіна на Польщу
Путін заявляв, що Москва відреагує на будь-яку агресію проти Білорусі
фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко: «У Польщі вже сформовані біля кордону військові частини, які готові зайти в Україну»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підігріти ворожі меседжі російського диктатора Володимира Путіна і заявив про сформовані у Польщі військові з'єднання, які готові зайти в Україну. Білоруського диктатора цитує «Інтерфакс».

«Вони (країни Заходу – «Главком») сплять і бачать там свої регулярні військові частини. У Польщі вже сформовані біля кордону, ви про це теж говорили, військові частини, які готові зайти в Україну», –сказав Лукашенко у п'ятницю на зустрічі з Путіним у Сочі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях щодо колишнього Радянського Союзу і заявив, що будь-яка агресія проти сусіда та близького союзника Росії Білорусі вважатиметься нападом на РФ,

За словами Путіна, Москва відреагує на будь-яку агресію проти Білорусі, яка утворює вільну «Союзну державу» з Росією.

Раніше повідомлялося, що напередодні парламентських виборів влада Польщі очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Білоруські та російські державні ЗМІ «посилають сигнал», що Варшава боїться «революції в польському суспільстві» під час виборів.

До слова, 3 серпня президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.

До відома, раніше Лукашенко розповів Путіну про плани «вагнерівців» піти на Польщу.

Читайте також: Вибори у Польщі. Чи переможуть «слуги України» і яку гру веде Росія?
Теги: росія вибори Олександр Лукашенко путін військові влада диктатор Москва Варшава Білорусь

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