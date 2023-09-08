ЗСУ успішно звільняють території на Мелітопольському напрямку

Сили оборони мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 562-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Гасичівка, Блешня Чернігівської області, Винторівка, Середина-Буда, Старі Вирки, Веселівка, Грабовське Сумської області.

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Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог завдав авіаційного поблизу біля Білої Гори Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

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Мар’їнський напрямок

Українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби наші оборонці відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Урожайного, Старомайорського та Новодарівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького, Одрадокам'янки, Бургунки, Томиної Балки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, дев'ять артилерійським засобів, шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби противника.