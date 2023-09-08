Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний показав, як ЗСУ звільняли Балаклію (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний показав, як ЗСУ звільняли Балаклію (відео)
фото: скрін із відео

Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області

Сьогодні річниця, як Збройні сили України звільнили місто Балаклія Харківської області від російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав як це було. 

«8 вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України. Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ», – йдеться в повідомленні.

Залужний розповів, що наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи.

Нагадаємо, бої за Балаклію розпочалися 26 лютого 2022 року, невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну, і тривали до 8 вересня 2022 року.

У перші дні російського вторгнення в Україну у 2022 році російські війська захопили більшу частину східної Харківської області, включно з містами Куп’янськ, Шевченкове та Балаклія Саму Балаклію захопили 3 березня 2022 року. 

Теги: ЗСУ війна Валерій Залужний Харківщина Балаклія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валерій Буслов використовував позивний «Граніт»
Стало відоме ім’я окупаційного коменданта Балаклії
20 квiтня, 18:24
Витяг із тетрадки штабного офіцера армії окупантів
Битва за Балаклію. Висновки за документами зі штабу російських окупантів
31 жовтня, 2022, 07:27
Автомобіль швидкої наїхав на міну у Балаклії
У Балаклії підірвався на міні автомобіль швидкої допомоги
2 жовтня, 2022, 14:35

Події в Україні

Євросоюз відреагував на передачу Україні снарядів зі збідненим ураном
Євросоюз відреагував на передачу Україні снарядів зі збідненим ураном
Залужний показав, як ЗСУ звільняли Балаклію (відео)
Залужний показав, як ЗСУ звільняли Балаклію (відео)
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: що відомо на цей момент
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: що відомо на цей момент
Україна повернула додому дев'ятьох дітей, яких викрали окупанти (фото)
Україна повернула додому дев'ятьох дітей, яких викрали окупанти (фото)
Росія скинула авіабомбу на Херсонщину
Росія скинула авіабомбу на Херсонщину
Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото)
Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
21K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
20K
Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
14K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
11K
Німеччина шукає нові можливості для прийому біженців

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту