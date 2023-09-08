Залужний показав, як ЗСУ звільняли Балаклію (відео)

Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області

Сьогодні річниця, як Збройні сили України звільнили місто Балаклія Харківської області від російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав як це було.

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«8 вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України. Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ», – йдеться в повідомленні.

Залужний розповів, що наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи.

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Нагадаємо, бої за Балаклію розпочалися 26 лютого 2022 року, невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну, і тривали до 8 вересня 2022 року.

У перші дні російського вторгнення в Україну у 2022 році російські війська захопили більшу частину східної Харківської області, включно з містами Куп’янськ, Шевченкове та Балаклія Саму Балаклію захопили 3 березня 2022 року.