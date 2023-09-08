Росіяни кинули всі сили на прорив позицій ЗСУ у районі Кремінної

Ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки

Російські загарбники посилюють свої позиції і створюють ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Збираються підрозділи із залишків раніше розбитих з’єднань. Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Євлаш зазначив, що росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман. Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.

101 окупанта ліквідовано, знищено два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На Новоєгорівку противник кинув всі сили, зробив ударний кулак на цьому напрямку. Ми робимо все, щоб не дати їм прорватися. Вони збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань. У штурмовики переводять навіть зв'язківців. Основний акцент на живу силу», - додав Євлаш.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.