Росіяни кинули всі сили на прорив позицій ЗСУ у районі Кремінної
Ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки
Російські загарбники посилюють свої позиції і створюють ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Збираються підрозділи із залишків раніше розбитих з’єднань. Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Євлаш зазначив, що росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман. Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.
101 окупанта ліквідовано, знищено два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.
«На Новоєгорівку противник кинув всі сили, зробив ударний кулак на цьому напрямку. Ми робимо все, щоб не дати їм прорватися. Вони збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань. У штурмовики переводять навіть зв'язківців. Основний акцент на живу силу», - додав Євлаш.
Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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