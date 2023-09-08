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Росіяни кинули всі сили на прорив позицій ЗСУ у районі Кремінної

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни кинули всі сили на прорив позицій ЗСУ у районі Кремінної
Окупанти збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань
фото ілюстративне

Ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки

Російські загарбники посилюють свої позиції і створюють ударний кулак для прориву в районі Новоєгорівки на Лиманському напрямку. Збираються підрозділи із залишків раніше розбитих з’єднань. Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Євлаш зазначив, що росіяни продовжують готувати штурмові підрозділи, аби прорвати українську оборону на ділянці Куп'янськ-Лиман. Минулої доби там було 554 обстріли, п'ять бойових зіткнень, ворог атакує у районах Новоєгорівки та Синьківки.

101 окупанта ліквідовано, знищено два танки Т-72, гармати Д-20 та Д-30.

«На Новоєгорівку противник кинув всі сили, зробив ударний кулак на цьому напрямку. Ми робимо все, щоб не дати їм прорватися. Вони збирають підрозділи із залишків раніше розбитих з'єднань. У штурмовики переводять навіть зв'язківців. Основний акцент на живу силу», - додав Євлаш.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія війна танки ворог Лиман росіяни

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