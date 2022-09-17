Окупанти стягують війська на Луганщину

Росія ізолює населення «ЛНР» від зовнішнього світу

Російські окупанти скупчують техніку та війська у Сватівському районі Луганщини. А, тих, хто відступив з Харківщини, росіяни вважають дезертирами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки.

Так, у Хомівці на Сватівщині на території місцевого аграрного ліцею розміщено військову техніку, а у корпусах - особовий склад противника. «Ті, хто бажає воювати. А не бажаєш – запишуть у дезертири. Як от окупантів із 202-го стрілецького полку 2 армійського корпусу, які вимушені були під натиском ЗСУ бігти з Харківщини. Вибір у «республіці» незначний», – розповів Гайдай.

Він також повідомив, що слідом за мобільним інтернетом на території Луганщини окупанти відключають і кабельний. «Населення так званої ЛНР ізольоване від зовнішнього світу», – зазначив Гайдай.

Щодо псевдореферендуму, то дата його проведення залишається невизначеною. «Готувалися на 11 вересня, перенесли на листопад. Казали, що готові навіть 31 грудня, але… Наразі заявляють, що із датою не можна визначитись через події на фронті, які «не дають змоги провести референдум повноцінно та безпечно», – розповів Гайдай про плани окупантів.

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.