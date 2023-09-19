Росія формує в Африці ПВК на базі бригади, яку виводить із України

Військова компанія формується на базі 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ РФ

Ворог створює в Африці приватну військову компанію для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях. Про це інформує Центр національного спротиву.

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«В окупантів триває робота щодо об’єднання залишків вагнерівців до нової структури під егідою міноборони РФ», – йдеться в заяві.

Зазначається, що влада Росії створює приватну військову компанію «Руський експедиційний корпус» для найманців, які мають служити в Африці. Серед них є і вагнерівці – бойовики, які брали участь у війні проти України під керівництвом Євгена Пригожина.

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ПВК формується на базі 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації, яка розташована в Кубинці Одинцовського району Москви, підрозділи якої поступово виводять з зони бойових дій в Україні.

Нагадаємо, триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.