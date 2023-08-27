Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нищили особовий склад, ЗРК та артилерію окупантів: Генштаб повідомив про успіхи на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нищили особовий склад, ЗРК та артилерію окупантів: Генштаб повідомив про успіхи на фронті
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення

 

Триває 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 4 крилаті ракети. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 27 серпня.

Протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Кіндратівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина Чернігівської області; Середина-Буда, Вільна Слобода, Сімейкине, Волфине, Кіндратівка, Садки Сумської області та Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали населені пункти: Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Єгорівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 10 населених пунктів: Зміївка, Томарине, Бургунка, Тягинка, Херсон, Білозерка та інші.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо, між українськими й російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі – «вишки Бойка».

Читайте також: Росія відновила наступ на одній із ділянок фронту: NYT повідомив подробиці
Теги: Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура населення ворог наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За минулу добу окупанти завдали 47 авіаційних ударів по території України
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Генштаб назвав напрямки, на яких наступ окупантів провалився
Вчора, 18:58
Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті
ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи
Сьогодні, 06:48

Події в Україні

Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку
Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку
Нищили особовий склад, ЗРК та артилерію окупантів: Генштаб повідомив про успіхи на фронті
Нищили особовий склад, ЗРК та артилерію окупантів: Генштаб повідомив про успіхи на фронті
В окупованих Олешках дрон атакував авто пропагандиста
В окупованих Олешках дрон атакував авто пропагандиста
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
Росія відновила наступ на одній із ділянок фронту: NYT повідомив подробиці
Росія відновила наступ на одній із ділянок фронту: NYT повідомив подробиці
СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, пошкоджено багато літаків – джерела
СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, пошкоджено багато літаків – джерела

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
63K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
13K
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку
9500
Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу
6911
ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів – Reuters
5996
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту