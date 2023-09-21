У Харкові є влучання: перші деталі від влади

Вибухи у Харкові прогриміли близько 6 години ранку

Найбільше прильотів зафіксовано в одному районі Харкова

У четвер, 21 вересня, під час ранкової ракетної атаки у Харкові сталося щонайменше шість прильотів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Загалом щонайменше шість «прильотів» було вранці по Харкову. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста», – написав він у телеграм-каналі.

Щодо можливих постраждалих та руйнувань – йде збір інформації.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали шість ударів по місту, зокрема у Слобідському районі.

«Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях влучань», - розповів він.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

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Також у Черкаській області пролунали вибухи.

Крім того, у Києві гримлять вибухи. Працює ППО.

Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.