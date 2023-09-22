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На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 вересня

Триває 576-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 вересня.

Ворожі удари по Україні

Минулої доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Грем’яч Чернігівської області; Дігтярне Сумської області; Огірцеве, Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Невське Луганської області; Діброва, Андріївка, Міньківка, Кліщіївка, Північне, Архангельське, Єлизаветівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Львове, Ольгівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут упродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено  ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.

Окупаційна армія поповнює втрати за рахунок в’язнів

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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