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Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
фото: Офіс президента

Глава держави зазначив, що помітив зміну настрою деяких західних партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що емоційно готовий до тривалої війни проти Росії. Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.

«Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий», – сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що помітив зміну настрою деяких західних партнерів України.

«У мене є така інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі, коли вони говорять «ми завжди будемо з вами». Але я бачу, що його чи її немає тут, не з нами», – повідомив він.

Раніше Зеленський розповів, що змусить росіян втекти з півдня України.

До слова, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: війна Володимир Зеленський окуповані території

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