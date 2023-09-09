Огляд ситуації на фронті. Триває рух уперед

На фото – новина, яка дасть про себе знати в плані бойових дій дещо пізніше. Сьогодні ЗСУ отримали перші 10 танків Leopard 1A5 за спільним проектом Данії та Німеччини

За підсумками 8 вересня 2023 року по фронту та по війні вцілому

Південь

Південь загалом – зранку було офіційне повідомлення про успіхи південніше Роботиного, без деталізації. Але тут головне, що рух вперед з проривом російських укріплень триває і далі.

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Але і не можна сказати, що тут ситуація розвивається виключно на нашу користь. Хоча б тому, що окупанти намагаються буквально на ходу зміцнювати свої укріплення, до яких ще не дійшли штурмові підрозділи ЗСУ.

Бахмут

Бахмутський напрямок – зранку було офіційне повідомлення про «успіхи на південь від Бахмута», але це ще не означає повне звільнення самої Кліщіївки. Більш того – росіяни самі минулої доби контратакували біля тої ж Кліщіївки та заодно на північному фланзі від Соледару.

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Куп’янськ

Куп’янський та Лиманський напрямки – станом на ранок сьогодні 8 вересня ситуація була такою, що росіяни уже нарощували наступальні зусилля, знову атакували зокрема біля Синьківки, щоб здобути найкоротший вихід до берега ріки Оскіл.

Уже на зараз можна говорити про таке – судячи з усього, поновлення наступальних зусиль армії РФ на цих напрямках відбуватиметься із поступовим нарощуванням атак, по мірі надходжень нових підрозділів окупаційних військ. Наші захисники та командування при цьому не втрачають дарма часу для ще більшого зміцнення оборони на цих двох напрямках.

Мар'їнка

Маріїнський напрямок – за інтенсивністю уже перетворюється на один із епіцентрів боїв, за минулу добу 7 вересня тут відбулось 25% від всієї кількості сутичок, якщо брати всю довжину фронту. І це не кажучи уже про те, що армія РФ почала знову демонструвати намір взяти в оточення місто Авдіївка.

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Цифри по втратам армії РФ за підсумками 7 вересня 2023 року були дуже показові, на все там варто звернути увагу – 610 солдат, аж 23 танки та 23 бронемашини ворога, 32 артсистеми та РСЗВ. Це загалом відображає різке зростання інтенсивності боїв по всій лінії фронту як мінімум за минулу добу.