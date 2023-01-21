Втрати окупантів вже перевищили 120 тис. осіб: нові дані Генштабу

Минулої доби ЗСУ ліквідували шість ворожих артилерійських систем

За минулу добу, 20 січня, українські захисники ліквідували близько 860 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ складають приблизно 120160 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023-го орієнтовно склали:

танків ‒ 3140 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од.,

артилерійських систем – 2135 (+6) од.,

РСЗВ – 443 (+1) од.,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од.,

літаків – 287 (+0) од.,

гелікоптерів – 277 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5) од.,

крилатих ракет ‒ 749 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од.,

спеціальної техніки ‒ 193 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Як повідомлялося, 19 січня українські захисники ліквідували 770 окупантів.