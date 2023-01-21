Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати окупантів вже перевищили 120 тис. осіб: нові дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Втрати окупантів вже перевищили 120 тис. осіб: нові дані Генштабу
ЗСУ завдають значних втрат ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби ЗСУ ліквідували шість ворожих артилерійських систем

За минулу добу, 20 січня, українські захисники ліквідували близько 860 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ складають приблизно 120160 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023-го орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3140 (+1) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од.,
  • артилерійських систем – 2135 (+6) од.,
  • РСЗВ – 443 (+1) од.,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од.,
  • літаків – 287 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5) од.,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 193 (+3) од.

Дані уточнюються.

Втрати окупантів вже перевищили 120 тис. осіб: нові дані Генштабу фото 1

Як повідомлялося, 19 січня українські захисники ліквідували 770 окупантів.

Читайте також: Набагато більше 100 тисяч: у США озвучили приблизні втрати російської армії
Теги: втрати окупанти росія Генштаб ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий експерт повідомив, коли відбудеться контрнаступ ЗСУ
Військовий експерт повідомив, коли відбудеться контрнаступ ЗСУ
Вчора, 21:13
У Білорусі проходять спільні з РФ військові навчання
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога
ЗСУ вразили пункт управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб
Вчора, 18:22

Події в Україні

Втрати окупантів вже перевищили 120 тис. осіб: нові дані Генштабу
Втрати окупантів вже перевищили 120 тис. осіб: нові дані Генштабу
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
На окупованих територіях рашисти вигнали всіх лікарів і завезли своїх
На окупованих територіях рашисти вигнали всіх лікарів і завезли своїх
Учасники спротиву ліквідували російських військових у Маріуполі
Учасники спротиву ліквідували російських військових у Маріуполі
Українські військові почнуть навчання на німецьких танках Leopard
Українські військові почнуть навчання на німецьких танках Leopard
«Багатодітний» ухилянт під час перетину кордону не зміг назвати дати народження дітей
«Багатодітний» ухилянт під час перетину кордону не зміг назвати дати народження дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
44K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
37K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
28K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
21K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
19 сiчня, 04:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту