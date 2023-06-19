Львівські студенти зробили електротрицикл для ЗСУ (фото)

Студенти зі Львова сконструювали техніку для ЗСУ

Вартість виготовлення електротрицикла приблизно 80 тисяч гривень

Майстри виробничого навчання разом з студентами училища №29 у місті Львові виготовили унікальний електротрицикл, який будуть використовувати військові Збройних сил України. Про це повідомили у міській раді.

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«Вище професійне училище №29 Львова активно допомагає захисникам України – готують їжу, ремонтують автомобілі, тощо. Нещодавно виникла ідея розробити тихохідний колісний транспортний засіб на електричному двигуні», – зазначено у повідомленні міськради Львова.

Протягом трьох місяців майстри виробничого навчання разом із учнями училища виготовили електроцикл. Він оснащений електродвигуном, коробкою передач та двома акумуляторними батареями. Орієнтовна вартість його виготовлення – 80 тисяч гривень.

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Цікаво, що місяць тому цей електротрицикл презентували на виставці технічної творчості серед закладів професійної освіти і переміг у номінації «Транспортні засоби».

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Наразі електротрицикл уже відправили у один із підрозділів, щоб він допомагав військовим ЗСУ.

Нагадаємо, увійськові в нинішніх боях втратили менше ніж 10% техніки, яку передали країни-союзники. Показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій. Про це розповів начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

За словами Гросберга, західна техніка краще захищає наших воїнів й навіть якщо вона виходить із ладу – екіпажі часто виживають й уникають серйозних поранень.

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Також начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії зауважив, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців – не брали участі в останніх бойових діях.