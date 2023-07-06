Луценко розказав, який тиловий скандал найбільше збурив українських військових

Коли у Бахмуті точилися гарячі бої, нардеп Микола Тищенко відпочивав у Таїланді

Військовослужбовці в окопах дуже боляче відреагували на поїздку народного депутата Миколи Тищенка в Таїланд. Про це розповів колишній міністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко у відеоінтервʼю «Главкому».

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Захисників вразив відпочинок нардепа у Таїланді. Луценко зауважив, що тоді у Бахмуті точилися гарячі бої, а лінія окопів проходила через міське сміттєзвалище. «Я довго не міг зрозуміти… Ну, ми всі звикли, що Коля – специфічний персонаж, який навіть не усвідомлює глибини морального падіння багатьох своїх дій із цими всіма закарпатськими котлами», – сказав Луценко.

«Окопи, які залили дощі вище коліна. В окопах плавають бридкі речі зі сміттєзвалища: порожні пляшки, відходи медикаментів, якісь там шкірки, продукти, обгортки. А потім мороз -20. І людина каже: «я маю загинути з кишками наружу в цьому г*вні, а цей с*ка, в Таїланді», – додав ексглава МВС.

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Луценку додав, що військові також погано реагують на те, що депутати дозволяють собі тікати за кордон сім‘ями та брати хабарі. Крім того, дуже жваво обговорювався скандал із яйцями по 17 грн – це викликало бурю емоцій. Корупційні скандали викликали ненависть, тож солдатські рецепти були простими: «взяти й розстріляти».

Колишній генпрокурор зауважив, що солдати намагаються хоча б на хвильку зв‘язатися з рідними, аби переконатися, що з їх близькими все гаразд. Тож військових ображає те, що так звані слуги народи вважають правильним відпочивати з сім‘ями на морі.

Як відомо, учора Юрій Луценко заявив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Він не повідомив деталей, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу як волонтер».

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Коли почалася повномасштабна війна, ексгенпрокурор Юрій Луценко пішов служити у тероборону Києва. Пізніше потрапив у Миколаїв та на херсонський напрямок, потім – у Соледар та Бахмут. При цьому він постійно висвітлював діяльність, свою і свого підрозділу, у соцмережах, збираючи сотні лайків та коментарів. Нерідко – хейтерських. У лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Солдат Луценко раніше в інтерв'ю «Главкому» розповідав, як воював у Бахмуті. Він зокрема стверджував, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнення держава надала бійцям лише автомати.

Зауважимо, Юрій Луценко 1964 року народження, він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також генерального прокурора (2016-2019).

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

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Проте сам депутат стверджував, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Свій візит у Таїланд прокоментував і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.