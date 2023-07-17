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Сумщина: окупанти у Білопіллі обстріляли пожежну частину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сумщина: окупанти у Білопіллі обстріляли пожежну частину (фото)
Російські окупанти вдарили по центру міста з артилерії
фото: пресслужба МВС

Життя рятувальників врятувало укриття

У результаті обстрілу Білопілля Сумської області загинули дві людини. Ще десятеро отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Наразі відомо про шістьох постраждалих співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані.

На перших фото все, що залишилось від укриття. Воно і врятувало життя надзвичайників», – йдеться уповідомленні.

9 фото
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Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що російські окупанти вдарили по центру міста з артилерії.

«Опівдні, коли жителі Білопілля відпочивали в парку в центрі міста, обідали, спілкувались, ворог вдарив по них з артилерії. Обстрілом знищене адмінприміщення, загинули люди – дві місцеві мешканки», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 липня, російські загарбники завдали удару по центру міста Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі. Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення.

 

Теги: окупанти обстріл укриття ворог поранення

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