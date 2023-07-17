Сумщина: окупанти у Білопіллі обстріляли пожежну частину (фото)

Російські окупанти вдарили по центру міста з артилерії

Життя рятувальників врятувало укриття

У результаті обстрілу Білопілля Сумської області загинули дві людини. Ще десятеро отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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«Наразі відомо про шістьох постраждалих співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані.

На перших фото все, що залишилось від укриття. Воно і врятувало життя надзвичайників», – йдеться уповідомленні.

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Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що російські окупанти вдарили по центру міста з артилерії.

«Опівдні, коли жителі Білопілля відпочивали в парку в центрі міста, обідали, спілкувались, ворог вдарив по них з артилерії. Обстрілом знищене адмінприміщення, загинули люди – дві місцеві мешканки», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 липня, російські загарбники завдали удару по центру міста Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі. Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення.