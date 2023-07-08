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За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)
На цвинтарі у станиці Бакинській зайнято вже 60% площі
фото: SOTA

Площа поховань російських убивць стрімко розширюється

Краснодарський дослідник військових поховань Віталій Вотановський показав зйомку з дрону цвинтаря та каплиці «Вагнера» у краї. Про це повідомляє SOTA.

На цвинтарі у станиці Бакинській зайнято вже 60% площі, розширюється колумбарій і біля каплиці.

Згідно з наведеною Вотановським статистикою, якщо наприкінці грудня на цвинтарі було 48 могил, то станом на 8 липня їх уже 824.

3 фото
На весь екран
фото: SOTA

Слід зазначити, що зйомка з дрона у Краснодарському краї зараз заборонена.

Раніше один із керівників ПВК «Вагнер» заявив, що чиновники місцевих адміністрацій мають надавати на похороні найманців ПВК «Вагнер» «почесний ескорт» та «оркестр»

Теги: росія окупанти війна цвинтар ПВК Вагнера

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