За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)
Площа поховань російських убивць стрімко розширюється
Краснодарський дослідник військових поховань Віталій Вотановський показав зйомку з дрону цвинтаря та каплиці «Вагнера» у краї. Про це повідомляє SOTA.
На цвинтарі у станиці Бакинській зайнято вже 60% площі, розширюється колумбарій і біля каплиці.
Згідно з наведеною Вотановським статистикою, якщо наприкінці грудня на цвинтарі було 48 могил, то станом на 8 липня їх уже 824.
Слід зазначити, що зйомка з дрона у Краснодарському краї зараз заборонена.
Раніше один із керівників ПВК «Вагнер» заявив, що чиновники місцевих адміністрацій мають надавати на похороні найманців ПВК «Вагнер» «почесний ескорт» та «оркестр».
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