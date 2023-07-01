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«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів
На півдні росіяни знову почали атакувати керованими авіабомбами та ударними безпілотниками типу «Ланцет»
фото з відкритих джерел

За словами Гуменюк, ймовірно, ворог відчуває нестачу боєприпасів

На півдні України російська окупаційна армія повернулася до практики атак керованими авіабомбами та ударними безпілотниками типу «Ланцет». Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Витримували певну паузу, але тактична авіація знов активізувалася. Активізував (ворог – «Главком») атаки ударними безпілотниками типу «Ланцет». Це говорить про те, що вони мають певні складнощі з роботою артилерії. Також це може свідчити про те, що ворог певний час бере тактичну паузу для того, щоб вилаштувати нову тактику. Вони бачать, що попередня тактика успіхів не мала», – повідомила речниця «Півдня».

За словами Гуменюк, такі дії окупантів можуть бути пов'язані з нестачею боєприпасів, але ЗСУ добре відпрацювали по складах ворога. Крім того, відбувався підрив ворожої логістики.

Речниця «Півдня» також розповіла, що лівий берег Херсонської області ще потерпає від наслідків техногенної повені після підриву окупантами Каховської ГЕС.

«Не всюди вони можуть повернутися на позиції. Змінилася географія замінування, яку вони знали. Зараз вода розкидала міни по зовсім інших позиціях. Вони змушені спочатку проводити розмінування, а потім повернення», – повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. За словами начальника ОВА, туди прилетіло з півдесятка снарядів із важкої артилерії. Постраждалих серед цивільного населення немає.

До слова, питання надання Україні далекобійних ракетних систем Atacms вирішує американський президент Джо Байден, і наразі такого рішення він не ухвалив.

 

Теги: окупанти росіяни безпілотник

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