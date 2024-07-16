Російські війська не досягли жодних досягнень під час боїв поблизу Часового Яру

І українські, і російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. ЗСУ відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не підтвердили наступ. Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали в районі Вовчанська та поблизу Глибокого.

Окупанти 15 липня продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не підтвердили наступ. Російський блогер стверджував, що російські сили просунулися до 300 метрів на схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної), хоча ISW не помітив візуальних доказів цього твердження.

Армія РФ продовжила наступ у районі Сіверська, але не зробили жодного підтвердженого просування. 14 і 15 липня російські війська наступали в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

Російські війська не досягли жодних підтверджених досягнень під час продовження боїв поблизу Часового Яру 15 липня. Російські війська атакували в межах східного Часового Яру, поблизу Григорівки і Калинівки, біля Іванівського і Андріївки.

І російські, і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, показують, що українські сили нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися в межах східного Північного.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що російські війська просунулися в межах центральної Євгенівки.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька. Водночас не робили жодного підтвердженого просування у районі кордону Донецько-Запорізької області

15 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Також тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок.