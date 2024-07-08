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Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Орбан у Китаї проведе зустріч із Сі Цзіньпіном
фото: Віктор Орбан/X

Віктор Орбан прибув до Пекіна, назвавши свій візит «Мирна місія 3.0»

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Сум. У Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Китаю. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 липня, щоб ви були в курсі подій. 

Ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум

Російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Сум. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сумщина, 7 липня, після 23 години ворог наніс ракетний удар по передмістю обласного центру», – йдеться у дописі.

У соцмережах інформація про вибух у Сумах з'явилася близько опівночі. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Другий тур виборів у Франції: попередні результати

У Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки. Про це пише Le Figaro.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті.

На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Прем'єр Франції йде у відставку

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів. Як зазначив Атталь, за попередніми результатами парламентських виборів, президентська коаліція, представником якої він є, не отримує більшості та посідає друге місце.

«Таким чином, вірний республіканській традиції та згідно зі своїми принципами, завтра вранці я подам заяву про мою відставку президенту. Я очевидно, виконуватиму свої функції до тих пір, поки цього вимагатиме обов’язок», – заявив прем'єр.

При цьому Атталь був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і буде депутатом Національних зборів.

Орбан прибув до Китаю

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Китаю. Про це він написав у соцмережі X. Орбан опублікував фото біля літака, де його зустрічають китайські колеги. До фото він додав короткий підпис «Мирна місія 3.0» і хештег Пекін.

Як повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретаря глави угорського уряду Берталана Хаваші, Орбан проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією агентства, китайське МЗС також підтвердило візит політика.

Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 10 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це пише Reuters.

Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Зокрема через занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Як пише Reuters, у квітні Джонсон виступив ініціатором двопартійного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд, проти якого виступили союзники колишнього президента Трампа в Конгресі.

НАТО ще до саміту у Вашингтоні оголосить нову допомогу Україні

Перед самітом НАТО, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, союзники оголосять нові пакети допомоги, що включатимуть засоби протиповітряного захисту та боєприпаси. Про це розповів генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв'ю каналу СBS.

За його словами, всі члени Альянсу погодилися посилити допомогу для України, – як у вигляді нових тренувань військових, так і у вигляді довгострокових зобов'язань.

«Я також очікую, що до саміту НАТО, який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів», – сказав генсек.

Теги: вибух Сі Цзіньпін ворог фронт традиції Єнс Столтенберг боєприпаси Віктор Орбан Сумщина політика Народний фронт міністр окупанти коаліція соцмережі

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