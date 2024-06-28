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Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
Фото: Abdel Kareem Hana / AP Photo

Скільком хворим або пораненим дітям дозволили виїхати із Сектору Гази до Єгипту?

Ізраїльська влада повідомляє, що 68 особам – 19 хворим або пораненим дітям і тим, хто їх супроводжує –  дозволили виїхати із Сектору Гази до Єгипту. Це перша від початку травня медична евакуація, відколи єдиний шлях перетину закрили після захоплення території Ізраїлем, передає The Associated Press.

Майже дев'ятимісячна війна Ізраїлю та ХАМАС спустошила сектор охорони здоров'я Гази та змусила закрити більшість лікарень. Представники охорони здоров'я кажуть, що тисячі людей потребують лікування за кордоном, у тому числі сотні таких, чиї випадки вважаються невідкладними.

Ізраїльський військовий орган, відповідальний за цивільні справи Палестини, відомий під абревіатурою COGAT, заявив у четвер, що евакуація була проведена в координації з офіційними особами Сполучених Штатів, Єгипту та міжнародної спільноти.

Діти та їхні супутники виїхали з Гази через вантажний пункт Керем-Шалом, а пацієнти мали поїхати до Єгипту та далі за кордон для лікування.

Члени родини зі сльозами попрощалися з дітьми в лікарні Насера ​​в місті Хан-Юніс на півдні Гази. Багато сімей були стурбовані — більшості родичів довелося залишитися, і навіть ті, кому дозволили супроводжувати пацієнтів, не знали кінцевого пункту призначення.

Нагадаємо, ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху і заявляють, що після завершення операції перейдуть до менш масштабних операцій в анклаві.  

За ізраїльськими даними, наземну та повітряну кампанію Ізраїлю в Газі було розпочато, коли очолювані ХАМАС бойовики увірвалися на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши близько 1200 людей і захопивши понад 250 заручників. В той же день ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю.

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Теги: війна ХАМАС кордон влада евакуація Ізраїль

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