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Китай на десятиліття випереджає США в ядерній енергетиці – експерти ITIF

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай на десятиліття випереджає США в ядерній енергетиці – експерти ITIF
Китай нарощує свої ядерні потужності
фото із відкритих джерел

Експерти ITIF назвали Китай державою, яка домінує в секторі ядерних технологій

Згідно із даними американського дослідницького інституту «Фонд інформаційних технологій та інновацій» (ITIF), китайці є світовими лідерами в галузі ядерних технологій. Загалом аналітики оцінюють, що Китай, ймовірно, суттєво  випереджає Сполучені Штати у своїй здатності розгортати ядерні реактори четвертого покоління. Про це йдеться на сайті ITIF.

«Китай є фактичним світовим лідером у галузі ядерних технологій. Китай, ймовірно, на 10-15 років випереджає Сполучені Штати в ядерній енергетиці (особливо це стосується здатності розгортати ядерні реактори четвертого покоління). Уряд Китаю надав значного пріоритету будівництву внутрішнього ядерного реактора в рамках  енергетичної стратегії Пекіна. Заглядаючи наперед, Китай, схоже, використовуватиме ці внутрішні потужності як основу для конкурентоспроможного експорту реакторів», – упевнений професор ядерної науки та техніки Масачусетського технологічного інституту Якопо Буонджорно.

У звіті ITIF також йдеться, що з 2008 по 2023 рік частка Китаю в усіх ядерних патентах зросла з 1,3  до 13,4 %.  Країна лідирує за кількістю заявок на патенти ядерного синтезу. Сильні інноваційні переваги Китаю в ядерній енергетиці стосуються особливо організаційних, системних інновацій. Багато ядерних технологій четвертого покоління відомі протягом багатьох років, але підхід Китаю, який підтримується державою, що на думку експертів ITIF «чудово підходить для їх впровадження». 

«Китай має намір побудувати 150 нових ядерних реакторів між 2020 і 2035 роками, 27 з яких зараз будуються, а середній термін будівництва для кожного реактора становить близько семи років, що набагато швидше, ніж у більшості інших країн», – розкривають плани експерти. 

Очікується, що Піднебесна може будувати від 6 до 8 нових атомних електростанцій щороку в осяжному майбутньому, і до 2030 року країна перевершить Сполучені Штати за обсягом виробленої на атомних електростанціях електроенергії. Крім того, у грудні 2023 року Китай почав експлуатацію першої в світі атомної електростанції четвертого покоління Shidaowan-1 потужністю 200 мегават (МВт) з газовим охолодженням у північній китайській провінції Шаньдун. Управління ядерної енергії Китаю стверджує, що «90 % технологій на новому заводі були розроблені в Китаї». До того ж, Китай  веде підготовку нового парку економічно конкурентоспроможних малих модульних реакторів.

Водночас, Сполучені Штати з 94 діючими ядерними реакторами залишаються світовим лідером у виробництві ядерної енергії, на них припадає одна третина ядерної енергії, виробленої в усьому світі. Однак за останнє десятиліття країна запустила лише два нових ядерних реактори, причому найновіший, четвертий блок Vogtle у Джорджії, запрацює цього року.

Раніше стало відомо, що війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США. Американські компанії із сектора атомної енергетики можуть отримати $2,7 млрд із федерального бюджету. За даними агентства, державні вливання пов'язані із забороною на ввезення російського урану, що, у свою чергу, стало наслідком війни в Україні. До 2022 року 25% американських атомних електростанцій використовували саме російський уран. 

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Теги: війна США Китай технології ядерне паливо АЕС

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