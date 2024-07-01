Затримки в наданні західної допомоги Україні мотивують Путіна продовжувати війну – ISW

Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії

Затяжна війна спонукатиме Путіна відкрито ставити нові територіальні цілі

Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики вважають, що теорія перемоги російського диктатора, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення до знищення української державності.

«Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж великі наступальні операції, і, схоже, приймають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативно важливі цілі протягом багатьох місяців, якщо не років», – йдеться у звіті.

Як зазначається, затяжна війна сприяє розрахункам Путіна, оскільки він, ймовірно, вважає, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку вона захоче, і що чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність того, що російські війська зможуть досягти заявлених ним територіальних цілей.

ISW припускає, що затяжна війна, ймовірно, спонукатиме Путіна відкрито ставити нові територіальні цілі, якщо він зрозуміє, що українські сили не можуть ані зупинити його просування, ані провести значущі контрнаступи.

Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, а всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії.

Як повідомлялося, системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot, не зможуть ефективно боротися з російськими керованими авіаційними бомбами. Для цього українському війську потрібна далекобійна зброя для ударів по аеродромах.

До слова, нині на полі бою Україна втрачає одного військового, тоді як Росія – шість окупантів. Таке співвідношення фіксують на Харківському та Покровському напрямках.