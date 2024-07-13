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ЗСУ показали, як медики рятують життя оборонців Часового Яру (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ показали, як медики рятують життя оборонців Часового Яру (фото)
Медики працюють у надважких умовах
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Після первинної медичної допомоги бійців евакуюють на стабілізаційний пункт в прифронтовій зоні, де вони отримують повноцінну допомогу від лікарів

Сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру. Відповідні фото оприлюднили у Telegram.

«В запеклих боях з ворогом воїни 24 ОМБр імені короля Данила можуть отримувати травми і поранення, зокрема важкі. Після первинної медичної допомоги бійців евакуюють на стабілізаційний пункт в прифронтовій зоні, де вони отримують повноцінну допомогу від лікарів», – йдеться у дописі.

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фото: Сухопутні війська ЗСУ

Військові зауважують, що медики працюють у надважких умовах та роблять все можливе, аби зберегти життя і здоров’я кожного з військовослужбовців, які постраждали в ході утримання фронту.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують знищувати місто Часів Яр на Донеччині, обстрілюючи його КАБами і ствольною артилерією. Проте найруйнівнішими є ворожі ТОС, тобто важкі вогнеметні системи.

До слова, з Часового Яру, що на Донеччині, від початку тижня ніхто з місцевих не виявив бажання виїздити з міста. Наразі у місті залишається 635 жителя. 

Раніше українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.

До того ж, Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність постачання західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.

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Теги: росія ЗСУ війна Україна медик Часів Яр

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