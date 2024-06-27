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Обшуки в Тимошенка, Україна та ЄС підписали безпекову угоду. Головне за 27 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обшуки в Тимошенка, Україна та ЄС підписали безпекову угоду. Головне за 27 червня
фото: Бабель

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва», нинішнього радника міністра оборони Кирила Тимошенка

Обшуки в Тимошенка, Україна та ЄС підписали безпекову угоду, мер Мукачева вийде із СІЗО під заставу. «Главком» склав добірку новин 27 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обшуки в Тимошенка

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва», нинішнього радника міністра оборони Кирила Тимошенка.

Як зазначив колишній заступник голови Офісу президента, всі вимоги правоохоронців він нібито виконав, а вони своєю чергою «не мають претензій».

Україна та ЄС підписали безпекову угоду

У четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки та оборони, а також більш широкі зобов'язання у сфері безпеки.

РФ створює «тіньовий флот» для експорту ще одного продукту

Через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.

Як зазначає агентство Bloomberg, газ є ключем до планів Кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку скрапленого природного газу, тепер коли колись прибуткову європейську трубопровідну торгівлю практично припинено.

Мер Мукачева вийде із СІЗО під заставу

Міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, вийде з-під варти. За нього внесено заставу в 30 мільйонів гривень. Тепер його повинні випустити з-під варти.

Андрія Балогу було взято під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. 

Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Нараду з військового кораблебудування Путін провів через три дні після ракетного удару ЗСУ по Севастополю – базі Чорноморського флоту РФ. За інформацією росЗМІ, внаслідок удару загинули четверо людей, які відпочивали на пляжі, ще близько 150 людей поранено.

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Теги: Кирило Тимошенко обшук путін війна Європейський союз

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