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Архієпископ УПЦ США Даниїл закликав НАТО до рішучих дій: Росію треба зупинити негайно

Станіслав Груздєв
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Архієпископ УПЦ США Даниїл закликав НАТО до рішучих дій: Росію треба зупинити негайно
Архієпископ УПЦ США Даниїл

Архієпископ закликав лідерів на саміті НАТО не тільки говорити, але й діяти рішуче

Архієпископ Української Православної Церкви США Даниїл  (Зелінський) звернувся до світових лідерів, які зібралися у Вашингтоні для участі в саміті НАТО, присвяченому 75-річчю Альянсу. Він закликав міжнародну спільноту до рішучих дій у відповідь на злочини проти людства, які здійснюються в Україні.

«Дорогі брати і сестри у Христі! Цими днями світові лідери понад 32 країн збираються у Вашингтоні на саміт НАТО, де вони відзначатимуть 75-річчя Альянсу. Ця віха є не просто святкуванням минулого, а надзвичайною можливістю формувати майбутнє. У цей момент ми повинні протистояти невідкладному моральному імперативу, який стоїть перед нами», – зазначив архієпископ Даниїл.

Він звернув увагу на жорстокість, яка відбувається в Україні, зокрема на вбивства невинних дітей і людей в лікарні «Охмадит» та безжальні бомбардування українських міст. Ці дії архієпископ назвав геноцидом, скоєним російським урядом, злочинами, про які не можна мовчати.

Архієпископ також висловив глибоке занепокоєння поведінкою та мовчанням Російської православної церкви, яка підтримує ці злочини. Він наголосив, що справжня духовна структура повинна захищати невинних, а не співпрацювати з варварством і несправедливістю.

«Ця зрада духовних цінностей вимагає нашого колективного засудження. Отож я закликаю Організацію Об’єднаних Націй і міжнародне співтовариство, особливо уряд Сполучених Штатів Америки, вжити рішучих і значущих дій», – заявив архієпископ.

Він закликав лідерів на саміті НАТО не тільки говорити, але й діяти рішуче, щоб запобігти подальшій жорстокості, надсилаючи потужні сигнали про те, що світова спільнота не буде стояти осторонь і спостерігати за таким звірством.

«Кров невинних волає до справедливості, і ми повинні відповісти з непохитною рішучістю. Те, що ми не зробимо зараз, глибоко вплине на майбутнє наших дітей і прийдешніх поколінь. Росію треба зупинити сьогодні і негайно», – наголосив він.

Архієпископ Даниїл закликав до об’єднання в молитві і діях, спрямованих на створення світу, в якому такі жахіття будуть зустрічатися з повною силою міжнародного права і морального гніву. Він висловив надію на світле майбутнє, де невинні будуть захищені від нищівної війни та тиранії.

«Нехай Бог береже життя українського народу і благословить миротворчі зусилля цивілізованого світу 21-го століття. Вічна пам’ять тим всім, що втратили своє життя» , – завершив своє звернення архієпископ Даниїл.

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Теги: релігія Українська православна церква війна

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