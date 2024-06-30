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У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
30 червня – день жалоби у Вільнянську
ілюстрація: Вільнянська міська громада

Ворожий удар забрав життя семи мешканців Вільнянська

У Вільнянську Запорізької області, де внаслідок учорашньої ракетної атаки загинули семеро людей і понад 30 осіб постраждали, оголошено день жалоби. Про це повідомила Вільнянська міська громада.

«29 червня від ракетної атаки постраждали мирні мешканці, тому 30 червня оголошено днем жалоби. Світла пам’ять загиблим. Щире співчуття всім, хто втратив рідних і близьких», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинуло семеро людей, серед яких двоє дітей, постраждала 31 особа, з яких вісім дітей.

Як повідомлялося, росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району вчора ввечері.

Згодом президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних, внаслідок атаки на Вільнянськ.

Читайте також: Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську 
Теги: Запорізька область обстріл війна

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