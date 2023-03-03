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ЗСУ збили ворожий штурмовик, гелікоптер і сім безпілотників – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожий штурмовик, гелікоптер і сім безпілотників – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог і надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетні удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Злочини окупантів

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року приблизно 200 осіб із цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а їхні будинки розквартировують російські найманці.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім БпЛА (один – типу «Суперкам», два – «Орлан» та чотири – «Ланцет»).

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили шість районів зосередження противника та склад боєприпасів.

Теги: ЗСУ окупанти Генштаб

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