СБУ затримала шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині

Отримані відомості ворожий інформатор наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ

Служба безпеки України викрила ще одного інформатора ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Сумщини. За даними контррозвідки СБУ, зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився в Сумській області. Згодом отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Напередодні повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року за вказівкою російської спецслужби її поплічник розпочав збирати інформацію про місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити дислокацію оборонних позицій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

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Отримані відомості ворожий інформатор наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Для цього приховано перетинав кордон через так звану «зеленку».

Розвіддані агресор використовував для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів.

Контррозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей.

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:

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паспорт громадянина РФ;

мобільні телефони;

прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російського диверсанта, який намагався підірвати транспортний об’єкт Рівного.