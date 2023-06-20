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ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку
Російський вертоліт Ка-52
фото: armyinform.com.ua

Захисники України знищили російський «Алігатор»

Оборонці України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Донецькому напрямку увечері 19 червня. Про це повідомляють Повітряні сили. 

«Ще мінус один «алігатор». Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52!» – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за останні дні ЗСУ ліквідували декілька ударних російських гелікоптерів Ка-52.

Нагадаємо, що Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами. Судячи з супутникових знімків, за останні дні в аеропорт Бердянська (приблизно за 100 км від лінії фронту) додатково перекинуто понад 20 бойових російських гелікоптерів. 

Станом на ранок 20 червня ЗСУ ліквідували вже 306 російських вертольотів.

Триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Теги: росія вертоліт аеропорт гелікоптер

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