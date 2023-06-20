ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку

Захисники України знищили російський «Алігатор»

Оборонці України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Донецькому напрямку увечері 19 червня. Про це повідомляють Повітряні сили.

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«Ще мінус один «алігатор». Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52!» – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за останні дні ЗСУ ліквідували декілька ударних російських гелікоптерів Ка-52.

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Нагадаємо, що Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами. Судячи з супутникових знімків, за останні дні в аеропорт Бердянська (приблизно за 100 км від лінії фронту) додатково перекинуто понад 20 бойових російських гелікоптерів.

Станом на ранок 20 червня ЗСУ ліквідували вже 306 російських вертольотів.

Триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.