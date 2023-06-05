Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Кремль. Стало відомо, хто причетний до операції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Кремль. Стало відомо, хто причетний до операції
30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників
фото ілюстративне

Дрони диверсантам на території РФ постачає Україна

Україна розвинула усередині Росії мережу агентів, які працюють над проведенням диверсій. Також Київ почав надавати їм безпілотники для організації атак. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Видання зазначає, що офіційні особи США вважають, що саме ці агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії.

Наразі невідомо, чи останні атаки, зокрема на Підмосков'я та нафтопереробні заводи на півдні РФ, здійснені з території Росії цими агентами.

Такі осередки, за даними CNN, складаються з симпатиків України, які добре навчені вести такого роду війну.

Також повідомляється, що немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників було завдано з використанням наданих США дронів.

«Офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані», – додає видання.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

До слова, дрони, які вранці масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.

Читайте також: Безпілотник у Москві. Чи хочемо ми робити росіянам такі подарунки?
Теги: Москва росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські добровольці 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Білгородської області
Про що свідчить реакція Кремля на рейди в Білгородській області: оцінка ISW
Сьогодні, 05:52
В адміністрації Путіна немає планів щодо урочистого прийому в Кремлі на День Росії
Путін злякався? У Кремлі не проводитимуть урочистості до Дня Росії
3 червня, 16:15
Партизанські рейди на територію РФ поставили Путіна перед дилемою
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
2 червня, 09:34

Події в Україні

Атака дронів на Кремль. Стало відомо, хто причетний до операції
Атака дронів на Кремль. Стало відомо, хто причетний до операції
ФСБ завезла в Мелітополь загони навчених шпигунів: причина
ФСБ завезла в Мелітополь загони навчених шпигунів: причина
ЗСУ про Крим: Стартує «бавовняно-плавлений» сезон
ЗСУ про Крим: Стартує «бавовняно-плавлений» сезон
Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова – Резніков
Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова – Резніков
Окупанти обстріляли волонтерську пекарню у Херсоні (фото)
Окупанти обстріляли волонтерську пекарню у Херсоні (фото)
Винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа – Резніков
Винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
38K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
30K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
16K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)
15K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту