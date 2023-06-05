Атака дронів на Кремль. Стало відомо, хто причетний до операції

Дрони диверсантам на території РФ постачає Україна

Україна розвинула усередині Росії мережу агентів, які працюють над проведенням диверсій. Також Київ почав надавати їм безпілотники для організації атак. Про це йдеться в матеріалі CNN.

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Видання зазначає, що офіційні особи США вважають, що саме ці агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії.

Наразі невідомо, чи останні атаки, зокрема на Підмосков'я та нафтопереробні заводи на півдні РФ, здійснені з території Росії цими агентами.

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Такі осередки, за даними CNN, складаються з симпатиків України, які добре навчені вести такого роду війну.

Також повідомляється, що немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників було завдано з використанням наданих США дронів.

«Офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані», – додає видання.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

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До слова, дрони, які вранці масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.