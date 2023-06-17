Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка
До Бердянська РФ перекинула п'ять Ка-52
фото з відкритих джерел

На півдні України окупанти отримали тимчасову перевагу в повітрі завдяки ударним гелікоптерам

З початком контрнаступальної операції ЗСУ на півдні України Росія розпочала перекидання в цей регіон ударних гелікоптерів. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Судячи з супутникових знімків, за останні дні в аеропорт Бердянська (приблизно за 100 км від лінії фронту) додатково перекинуто понад 20 бойових російських гелікоптерів, стверджує розвідка.

Цілком ймовірно, припускають британці, що на півдні України Росія отримала тимчасову перевагу в повітрі – не в останню чергу саме завдяки ударним гелікоптерам, здатним вражати наземні цілі на великій відстані.

Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка фото 1

Перші повідомлення про перекидання до Бердянська 20 бойових гелікоптерів (на додаток до вже дислокованих там семи) з'явилися в мережі три дні тому. Серед гелікоптерів - п'ять Ка-52, дев'ять Мі-8 (або Мі-24) та тринадцять гелікоптерів моделі Ка-29.

5 фото
На весь екран
Супутникові знімки аеродрому в Бердянську
фото: «Схеми»

Нагадаємо, що українські військові, за даними ISW, ведуть контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ за допомогою «гнучкої оборони» та авіації, як тільки погода дозволить її застосувати. 

Теги: гелікоптер росія війна окупанти ЗСУ контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський вертоліт Ка-52
ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52
Вчора, 22:58
Супутниковий знімок аеродрому в Бердянську
РФ перекинула на аеродром окупованого Бердянська 20 гелікоптерів: супутникові знімки
13 червня, 22:52
ЗСУ досягли успіхів у контрнаступальних операціях
Міноборони вказало, яка зброя потрібна Україні для перемоги
Сьогодні, 09:16

Події в Україні

Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка
Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка
Ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: ситуація станом на 17 червня (фото)
Ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: ситуація станом на 17 червня (фото)
Міноборони вказало, яка зброя потрібна Україні для перемоги
Міноборони вказало, яка зброя потрібна Україні для перемоги
Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря
ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря
Росія знову вдарила по Нікополю: влада показала наслідки (фото)
Росія знову вдарила по Нікополю: влада показала наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
15K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
14K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
13K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
8331
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
6862
Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту