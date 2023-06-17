Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка

На півдні України окупанти отримали тимчасову перевагу в повітрі завдяки ударним гелікоптерам

З початком контрнаступальної операції ЗСУ на півдні України Росія розпочала перекидання в цей регіон ударних гелікоптерів. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

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Судячи з супутникових знімків, за останні дні в аеропорт Бердянська (приблизно за 100 км від лінії фронту) додатково перекинуто понад 20 бойових російських гелікоптерів, стверджує розвідка.

Цілком ймовірно, припускають британці, що на півдні України Росія отримала тимчасову перевагу в повітрі – не в останню чергу саме завдяки ударним гелікоптерам, здатним вражати наземні цілі на великій відстані.

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Перші повідомлення про перекидання до Бердянська 20 бойових гелікоптерів (на додаток до вже дислокованих там семи) з'явилися в мережі три дні тому. Серед гелікоптерів - п'ять Ка-52, дев'ять Мі-8 (або Мі-24) та тринадцять гелікоптерів моделі Ка-29.

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Супутникові знімки аеродрому в Бердянську фото: «Схеми»

Нагадаємо, що українські військові, за даними ISW, ведуть контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ за допомогою «гнучкої оборони» та авіації, як тільки погода дозволить її застосувати.