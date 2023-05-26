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Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)
На відео знято удар артилерії по будинку, в якому, як стверджують повстанці, ховалися військові мотострілецької роти ЗС РФ
фото: скріншот з відео Легіон «Свобода Росії»

У легіоні кажуть, що окупанти, маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, «панічно ховалися в посадках і під парканами»

Легіон «Свобода Росії» опублікував перше відеозведення операції у Бєлгородській області РФ. На кадрах – робота артилерії по російських окупантах та їхній техніці.

«Кадри, що демонструють боягузтво та непрофесіоналізм путінських військ», – зазначено в описі відео.

У легіоні кажуть, що окупанти, маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, «панічно ховалися в посадках і під парканами».

На відео знято удар артилерії по будинку, в якому, як стверджують повстанці, ховалися військові мотострілецької роти ЗС РФ.

«Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же – знищена та пошкоджена техніка, яка більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста», – йдеться в описі.

У легіон також повідомили, що їхні втрати під час операції склали дві особи загиблими та 10 пораненими. Російське міноборони заявляло про щонайменше 70 убитих повстанців. «Російський добровольчий корпус», який разом із легіоном брав участь в операції, своїх втрат не озвучував. Однак там заявляли, що дані російської сторони перебільшені.

Нагадаємо 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

До слова, через початок бойових дій на Бєлгородщині утворилися величезні затори з автомобілів.

Теги: росіяни росія війна

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Політика

Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)
Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)
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