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Медведєв показав росіянам навички фотошопу, поки мріяв про Київ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Медведєв показав росіянам навички фотошопу, поки мріяв про Київ (фото)
Політик РФ вирішив продемонструвати росіянам свою майстерність володіння Photoshop
фото з відкритих джерел

Медведєв опублікував фото київського Майдану незалежності з написом на ньому «З Днем Росії!»

У День Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вкотре розмріявся про захоплення Києва, хоча відповідна операція провалилася ще 27 лютого 2022 року. Допис скандальний російський політик опублікував у своєму Telegram.

Російський політик досі мріє захопити Київ
Російський політик досі мріє захопити Київ
фото: Дмитро Медведєв

Так, Медведєв опублікував фото київського Майдану незалежності з написом на ньому «З Днем Росії!». Політик ще й продемонстрував свою майстерність володіння Photoshop, втуливши на фото російський триколор замість українського стяга.

«Майдан незалежності. Скоро – площа Росії», – йдеться в підписі до фото.

Фантазуючи про захоплення української столиці, Медведєв, схоже забув, що відповідна операція російських військ зазнала фіаско ще 27 лютого 2022 року. Адже, влаштувавши повномасштабне вторгнення до України 24 лютого, росіяни планували «взяти Київ за три дні», однак врешті були вибиті Силами оборони.

Нагадаємо, Кремль та президент Росії Володимир Путін чи не щомісяця змінюють причини й мету повномасштабного наступу на Україну. Першочергові «денацифікація» і «демілітаризація» з часом і узагалі зникли зі вжитку воєнних злочинців.

Після низки гучних поразок і відступу з раніше захоплених територій змінювалася і риторика кремлівської верхівки. Врешті Путін заявив, що ціллю повномасштабного вторгнення в Україну є «захист Донбасу». На питання, що ж тоді робили російські окупанти під Києвом та Черніговом, відповіді годі чекати.

На початку ж 2023 року російський диктатор несподівано придумав нову ціль «спецоперації». За його словами, російські загарбники в Україні захищають Росію.

До слова, армія окупантів всіма силами перед контрнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало.

Теги: Дмитро Медведєв росія Київ

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