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ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52
Російський вертоліт Ка-52
фото: armyinform.com.ua

Ворожий вертоліт знищено на Донецькому напрямку

Сьогодні ввечері українські захисники ліквідували російський ударний вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України та командувач Микола Олещук у Telegram.

«Мінус один ворожий «алігатор»! Працюємо далі!», – написав Олещук.

Військові додали, що ворожий ударний вертоліт Ка-52 був знищений приблизно о 21:00 на Донецькому напрямку одним із підрозділів Повітряних сил.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два безпілотники. 

Крім того, протягом доби противник завдав по Україні 24 авіаційних ударів, здійснив приблизно 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Теги: ЗСУ гелікоптер ворог

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