ЗСУ попередили про зростання рівня ракетної загрози: названо причину

У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів

У понеділок, 29 травня, вранці ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого – до 8 «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Зараз у Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів, в Азовському – один.

«Рівень ракетної загрози залишається досить високим. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», - попереджають військові.

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Вони закликають переходити в укриття та не знімати і не поширювати роботу сил ППО.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи. Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.

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Близько другої години ночі вибухи прогриміли на Одещині.

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три дрони знищено в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа.