Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ попередили про зростання рівня ракетної загрози: названо причину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ попередили про зростання рівня ракетної загрози: названо причину
Ворог вивів у море ракетоносій
фото ілюстративне

У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів

У понеділок, 29 травня, вранці ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого – до 8 «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зараз у Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів, в Азовському – один.

«Рівень ракетної загрози залишається досить високим. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», - попереджають військові.

Вони закликають переходити в укриття та не знімати і не поширювати роботу сил ППО.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи. Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.  Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині

Близько другої години ночі вибухи прогриміли на Одещині.

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три дрони знищено в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. 

Теги: Чорне море корабель війна росія ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки падіння уламків в Подільському районі Києва
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
Сьогодні, 06:06
Кияни сиділи та лежали на підлозі в київській підземці
Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)
Сьогодні, 06:52
Ракета Storm Shadow
Резніков розповів, наскільки ракети Storm Shadow ефективні в Україні
Вчора, 23:22

Події в Україні

ЗСУ збили ворожу ракету над Львівщиною: місцева влада повідомила про наслідки
ЗСУ збили ворожу ракету над Львівщиною: місцева влада повідомила про наслідки
Атака дронів по Миколаївщині: Кім розповів про наслідки
Атака дронів по Миколаївщині: Кім розповів про наслідки
ЗСУ попередили про зростання рівня ракетної загрози: названо причину
ЗСУ попередили про зростання рівня ракетної загрози: названо причину
На Одещині та Київщині лунають вибухи (оновлено)
На Одещині та Київщині лунають вибухи (оновлено)
Окупанти обстріляли Харківщину: є поранена
Окупанти обстріляли Харківщину: є поранена
У Маріуполі та Бердянську чути вибухи: що відомо
У Маріуполі та Бердянську чути вибухи: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
42K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
37K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
25K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту