ЗСУ знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка

Росія втратила два багатофункціональні винищувачі, які активно застосовує на лінії фронту

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка у Волгоградській області два російські винищувачі – бомбардувальники Су-34 та ще два пошкодили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

«По російських винищувачах ССО та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1220-й день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 187 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.