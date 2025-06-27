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Хабар за секретні розробки ЗСУ про бойові літаки. В Одесі ділок затриманий «на гарячому»

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Хабар за секретні розробки ЗСУ про бойові літаки. В Одесі ділок затриманий «на гарячому»
СБУ затримала підозрюваного під час передачі хабара інженеру оборонного підприємства
фото: СБУ

Чоловік хотів отримати секретні розробки ЗСУ про модернізацію бортового обладнання літаків

 

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі представника приватної компанії, який запропонував хабар інженеру оборонного підприємства за секретну технічну документацію щодо модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про закриті відомості з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ. Щоб отримати технічну документацію та креслення відповідних розробок, зловмисник запропонував хабар інженеру місцевого заводу, що здійснює дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міноборони України.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» під час передачі посадовцю оборонного підприємства неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Серед іншого, ведеться робота для з’ясування мотивів отримання «грифованих» документів у сфері ОПК України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

«Главком» повідомляв, що контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.

Раніше «Главком» інформував, що контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова. Російські спецслужби активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

Нагадаємо, російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, «підсилити» його гайками та заховати у термос.

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Теги: Одеса хабар СБУ

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