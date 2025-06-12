Дрони атакували завод «Резоніт» в Підмосков’ї (відео)

Компанія «Резоніт» позиціонує себе як один із лідерів на ринку друкованих плат та контрактного виробництва електроніки в Росії

Вночі у РФ було атаковано селище Зубове Московської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо під удар потрапило підприємство ТОВ «Резоніт».

Компанія «Резоніт» позиціонує себе як один із лідерів на ринку друкованих плат та контрактного виробництва електроніки в Росії, пропонуючи повний цикл виробництва від виготовлення друкованих плат до монтажу мікроелектронних компонентів. Їхня продукція застосовується в різних галузях, таких як автомобільна електроніка, освітлення, пожежно-охоронні прилади, телекомунікації, вимірювальні та побутові прилади, промислова автоматика та медицина.

Також друковані плати сьомого класу точності, які виробляють «Резоніт», використовуються, зокрема, в аерокосмічній та оборонній промисловості.

💥💥 Вночі на болотах було гучно



На Московщині у селищі Зубово, попередньо було здійснено удар по підприємству ТОВ "Резонит". pic.twitter.com/KBgt1jNgp9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня окупаційна армія вдарила дронами по Харкову. Удар прийшовся по Шевченківському району міста. Пізніше стало відомо, що зафіксовано влучання на території шкільного подвір'я. Там внаслідок вибухової хвилі вибиті вікна.

До слова, триває 1205-й день повномасштабної війни. Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував дві ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.