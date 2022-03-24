Що відомо про киянку, яка прикрила своїм тілом дитину й врятувала їй життя
У жінки множинні глибокі поранення обличчя й голови
Дівчинка абсолютно не ушкоджена
Під час обстрілу району Виноградар у Києві 19 березня в одній з квартир перебувала родина із місячною дитиною. Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Маленькій Вікторії вдалося вижити та не отримати поранень, бо мама прикрила її власним тілом, а у мами – множинні глибокі поранення обличчя й голови.
У батька дівчинки Дмитра посічені ноги, у лікарні йому перев'язали рани. Але найбільше постраждала саме Ольга. Все її тіло буквально було прошито уламками скла. Хірурги нарахували не менше 25 ран.
«Десь працювали години дві з половиною –три. Було витягнуто багато сторонніх тіл майже з усіх ран», – розповідає щелепно-лицьовий хірург національної лікарні «Охмадит» Анатолій Тимошенко.
Нині вони перебувають у столичному Охматдиті.
Нагадаємо, окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва.
Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.
Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.