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    Що відомо про киянку, яка прикрила своїм тілом дитину й врятувала їй життя

    У жінки множинні глибокі поранення обличчя й голови - Що відомо про киянку, яка прикрила своїм тілом дитину й врятувала їй життя

    У жінки множинні глибокі поранення обличчя й голови

    фото: скріншот із відео

    Дівчинка абсолютно не ушкоджена

    Під час обстрілу району Виноградар у Києві 19 березня в одній з квартир перебувала родина із місячною дитиною. Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

    Маленькій Вікторії вдалося вижити та не отримати поранень, бо мама прикрила її власним тілом, а у мами – множинні глибокі поранення обличчя й голови.

    У батька дівчинки Дмитра посічені ноги, у лікарні йому перев'язали рани. Але найбільше постраждала саме Ольга. Все її тіло буквально було прошито уламками скла. Хірурги нарахували не менше 25 ран.

    «Десь працювали години дві з половиною –три. Було витягнуто багато сторонніх тіл майже з усіх ран», – розповідає щелепно-лицьовий хірург національної лікарні «Охмадит» Анатолій Тимошенко.

    Нині вони перебувають у столичному Охматдиті.

    Нагадаємо, окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва.

    Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.

    Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна жінка окупація #stoprussia
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    Що відомо про киянку, яка прикрила своїм тілом дитину й врятувала їй життя