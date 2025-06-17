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ЗСУ знищили «Град», заряджений снарядами з хімічною зброєю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЗСУ знищили «Град», заряджений снарядами з хімічною зброєю
Удару завдали пілоти трьох підрозділів Сил оборони
скріншот з відео

Російська установка саме готувалася до залпу, коли її уразили

У Донецькій області українські захисники знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град», яка була заряджена снарядами з хімічною зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook військового підрозділу К-2.

Зазначається, що удару завдали пілоти трьох підрозділів Сил оборони. Російська установка саме готувалася до залпу, коли її уразили.

«У радіоперехопленні між собою росіяни закликали одне одного ховатися та вдягати протигази, оскільки уражений «Град» був «заряджений хімією»», – йдеться у повідомленні.

У підрозділі також попередили, що російські війська можуть знову вдатися до використання хімічної зброї, попри те, що Росія формально є учасницею Конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї. За наявною інформацією, РФ зберігає значні запаси такої зброї на своїх складах.

Раніше ми писали, що російські війська намагаються оточити Костянтинівку в Донецькій області з трьох боків. У районі міста тривають інтенсивні бойові дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майора Віктора Трегубова, озвучені в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, російські сили протягом тривалого часу намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Раніше противник безуспішно намагався прорватися з боку Торецька, Краматорська та Часового Яру. Проте за півтора року ці спроби не дали результату.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про відкриття нового оперативного напрямку на фронті – Північно-Слобожанського. Це рішення ухвалено у зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю своєчасного інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З 16 червня 2025 року у своїх щоденних зведеннях Генеральний штаб ЗСУ буде повідомляти про перебіг бойових дій на новому напрямку.

Теги: росія ЗСУ озброєння

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